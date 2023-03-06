Омский район стал чемпионом областного Праздника Севера

Отметим, что для районов Омской области сельские спартакиады — это возможность обновить и усовершенствовать спортивную базу за счет средств регионального бюджета. Так, в Нижней Омке в этом году появились новая хоккейная коробка, оборудованные трассы для лыжных гонок и мотокросса, площадки для мини-футбола. Следующая спартакиада состоится в Одесском районе.