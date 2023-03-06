Омский район стал чемпионом областного Праздника Севера

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В минувшую пятницу в Нижней Омске стартовал 53-й областной сельский спортивно-культурный «Праздник Севера». На спартакиаду, которая длилась три дня, собралось более 500 атлетов из всех 32 районов региона. Спортсмены со всей области соревновались в мини-футболе, хоккее, мотокроссе, зимнем полиатлоне, лыжных гонках и других дисциплинах.
Досрочную победу в общем зачете одержали спортсмены из Омского района. Они стали обладателями главного трофея Праздника Севера уже в 20 раз.
«Уже сейчас с уверенностью можно сказать: Омский район — чемпион! Поздравляю всех жителей и, конечно, спортсменов и тренеров с победой!» — написал глава района Геннадий Долматов на своей официальной странице «ВКонтакте» за час до официального подведения итогов.
Атлеты из пригородного района стали первыми в хоккее, лыжных гонках, состязаниях спортивных семей и настольном теннисе, что и обеспечило им победу на спартакиаде. Кубок победителям вручил первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. Второе место занял Исилькульский район, третье — Азовский.
Отметим, что для районов Омской области сельские спартакиады — это возможность обновить и усовершенствовать спортивную базу за счет средств регионального бюджета. Так, в Нижней Омке в этом году появились новая хоккейная коробка, оборудованные трассы для лыжных гонок и мотокросса, площадки для мини-футбола. Следующая спартакиада состоится в Одесском районе.