Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта

Омские мужчины рассказали, сколько денег потратили на подарки для женщин-коллег к 8 Марта. По 400-500 рублей на подарки скидываются 36% мужчин; 32% — более, чем по 500 рублей; 23% — по 200-300 рублей, по 100-200 рублей сдают в 5% компаний. Такое исследование провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. В нем приняли участие 1865 работающих мужчин в возрасте от 25 до 55 лет.