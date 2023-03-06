Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:21
Омские мужчины рассказали, сколько денег потратили на подарки для женщин-коллег к 8 Марта. По 400-500 рублей на подарки скидываются 36% мужчин; 32% — более, чем по 500 рублей; 23% — по 200-300 рублей, по 100-200 рублей сдают в 5% компаний. Такое исследование провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. В нем приняли участие 1865 работающих мужчин в возрасте от 25 до 55 лет.
В подавляющем большинстве случаев (88%) организацией праздника в Международный женский день занимается мужская часть коллектива, в 12% компаниях эта обязанность ложится на HR-отделы.
Ранее Город55 рассказывал, как омские компании поощряют сотрудников на праздники. Выяснилось, что 12% организаций выплачивают сотрудникам премии к 23 февраля. А вот бонусы на 8 Марта выдают 16% компаний. Правда, подарками работодатель радует чаще, чем денежными вознаграждениями. Сюрпризы для мужчин есть в 42% компаний, а для женщин — в 45%.