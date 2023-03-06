Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
В телеграм-канале ХК «Авангард» пользователи оставили 257 комментариев под сообщением о третьем этапе продаж билетов на игру 10 марта. Покупатели жаловались на то, что сайт клуба «лег». Сервера не справились с нагрузкой.
«Мы пытаемся его поднять, но он устал и отказывается пока что», — ответила пресс-служба на вопрос пользователей о том, заработает ли сайт 5 марта.
У кого-то сайт не грузился вовсе, кто-то не смог выбрать «детский» билет или забронировать парковку. Тем не менее, к 23 часам вечера на первом ярусе разобрали почти все билеты на четверть финала, как сообщили комментаторы.
Напомним, встретятся 10 марта на льду G-Drive арены «Авангард» и «Сибирь». Притом, что первый матч для омских хоккеистов закончился поражением.