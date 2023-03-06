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Posted 6 марта 2023, 05:53

Published 6 марта 2023, 05:53

Modified 6 марта 2023, 05:53

Updated 6 марта 2023, 05:53

Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты

Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты

6 марта 2023, 05:53
Фото: Город55.
Омичи столкнулись с проблемами при покупке билетов на матч плей-офф 10 марта. Заранее купить билет получилось не у всех.

В телеграм-канале ХК «Авангард» пользователи оставили 257 комментариев под сообщением о третьем этапе продаж билетов на игру 10 марта. Покупатели жаловались на то, что сайт клуба «лег». Сервера не справились с нагрузкой.

«Мы пытаемся его поднять, но он устал и отказывается пока что», — ответила пресс-служба на вопрос пользователей о том, заработает ли сайт 5 марта.

У кого-то сайт не грузился вовсе, кто-то не смог выбрать «детский» билет или забронировать парковку. Тем не менее, к 23 часам вечера на первом ярусе разобрали почти все билеты на четверть финала, как сообщили комментаторы.

Напомним, встретятся 10 марта на льду G-Drive арены «Авангард» и «Сибирь». Притом, что первый матч для омских хоккеистов закончился поражением.

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