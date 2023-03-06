Омск занял 7 место в рейтинге городов с дешевыми стоматологическими услугами

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В честь Международного дня зубного врача российский сервис бронирования отелей Tvil.ru спросил в соцсетях жителей России о том, какой город им кажется подходящим для стоматологического туризма, поскольку такое направление набирает популярность.
Результаты получились неожиданные. На первом месте оказалась Тверь, ее выбрал 21% опрошенных. Туда лечить зубы едут москвичи. 18% едут в Краснодар, чтобы совместить приятное с полезным. 17% проголосовали за Новосибирск, который славится инновациями.
Омск занял 7 место в рейтинге, за него проголосовали 5%. Популярным для стоматологического туризма он стал из-за ценника в клиниках. Местным стоматологиям нет нужды платить огромные деньги за аренду помещений: аренда на 30-60% ниже, чем на западе страны. Так что и в условную стоимость «коронки» омские стоматологи закладывают меньшую сумму дополнительных расходов.