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Омск занял 7 место в рейтинге городов с дешевыми стоматологическими услугами

6 марта 2023, 08:15
Фото: 1MI
иллюстрация
Объяснили «дешевизну» тем, что в Омске коммерческая аренда дешевле на 30-60%, а значит, клиникам нет нужды «задирать» ценник.

В честь Международного дня зубного врача российский сервис бронирования отелей Tvil.ru спросил в соцсетях жителей России о том, какой город им кажется подходящим для стоматологического туризма, поскольку такое направление набирает популярность.

Результаты получились неожиданные. На первом месте оказалась Тверь, ее выбрал 21% опрошенных. Туда лечить зубы едут москвичи. 18% едут в Краснодар, чтобы совместить приятное с полезным. 17% проголосовали за Новосибирск, который славится инновациями.

Омск занял 7 место в рейтинге, за него проголосовали 5%. Популярным для стоматологического туризма он стал из-за ценника в клиниках. Местным стоматологиям нет нужды платить огромные деньги за аренду помещений: аренда на 30-60% ниже, чем на западе страны. Так что и в условную стоимость «коронки» омские стоматологи закладывают меньшую сумму дополнительных расходов.

До 200 тысяч. Сколько готовы платить стоматологам в Омской области
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#Дарья Зыкова#Медицина#Стоматология#Туризм#Зубы#Общество#Рейтинг#Омск#Город#Экономика#Новости
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