Омск занял 7 место в рейтинге городов с дешевыми стоматологическими услугами

Омск занял 7 место в рейтинге, за него проголосовали 5%. Популярным для стоматологического туризма он стал из-за ценника в клиниках. Местным стоматологиям нет нужды платить огромные деньги за аренду помещений: аренда на 30-60% ниже, чем на западе страны. Так что и в условную стоимость «коронки» омские стоматологи закладывают меньшую сумму дополнительных расходов.