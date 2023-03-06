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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату

6 марта 2023, 06:16
Фото: 1MI
В конце прошлого года бензин в Омске оказался одним из самых дешевых в Сибири

Омск занял 39 строчку в общероссийском рейтинге доступности бензина

В регионе на среднюю зарплату можно купить 884 литра бензина.

Омск занял 39 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения. В регионе на среднюю зарплату можно приобрести 884 литра АИ-92 по цене 44,91 руб./литр. При этом за год топливо стало дешевле на 1,9%, сообщает издание «РИА Новости».

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Всего в списке 85 регионов.

В конце прошлого года бензин в Омске оказался одним из самых дешевых в Сибири.

Средняя цена топлива в конце декабря 2022 года составила:

  1. у бензина марки АИ-92 — 44,88 рублей за литр;
  2. у бензина марки АИ-95 — 48,83 рублей за литр;
  3. у бензина марки АИ-98 — 61,12 рублей за литр;
  4. дизельное топливо — 59,46 рублей за литр.
Бензин в Омске оказался одним из самых дешевых в Сибири
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#Евгений Игишев#Омск#Бензин#Цены на бензин#Рейтинг#Рейтинг районов#Экономика#Омская область
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