Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:40
Омск занял 39 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения. В регионе на среднюю зарплату можно приобрести 884 литра АИ-92 по цене 44,91 руб./литр. При этом за год топливо стало дешевле на 1,9%, сообщает издание «РИА Новости».
Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Всего в списке 85 регионов.
В конце прошлого года бензин в Омске оказался одним из самых дешевых в Сибири.
Средняя цена топлива в конце декабря 2022 года составила: