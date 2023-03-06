Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Всего в списке 85 регионов.