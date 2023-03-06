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Posted 6 марта 2023, 13:54

Published 6 марта 2023, 13:54

Modified 13 марта 2023, 05:01

Updated 13 марта 2023, 05:01

Омичам рассказали об изменениях работы поликлиник 8 марта

Омичам рассказали об изменениях работы поликлиник 8 марта

6 марта 2023, 13:54
Фото: Город55.
Скорая помощь и травмпункты будут работать в привычном режиме.

В пресс-службе Минздрава Омской области сообщают, что 8 марта изменится режим работы поликлиник.

В связи с праздником учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, будут работать в следующем режиме:

  1. С 9:00 до 14:00 принимают вызовы терапевтов и педиатров на дом.
  2. С 9:00 до 15:30 осуществляется выход врачей на дом.
  3. С 9:00 до 14:00 дежурные врачи ведут прием пациентов.

Также в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, с 9:00 до 20:00 будут вести прием специалисты кабинетов (отделений) неотложной медицинской помощи.

Отметим, что изменения не коснулись работы травмпунктов и Скорой помощи.

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