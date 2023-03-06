Омичам рассказали об изменениях работы поликлиник 8 марта

Posted 6 марта 2023, 13:54
Published 6 марта 2023, 13:54
Modified 13 марта 2023, 05:01
Updated 13 марта 2023, 05:01
В пресс-службе Минздрава Омской области сообщают, что 8 марта изменится режим работы поликлиник.
В связи с праздником учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, будут работать в следующем режиме:
Также в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, с 9:00 до 20:00 будут вести прием специалисты кабинетов (отделений) неотложной медицинской помощи.
Отметим, что изменения не коснулись работы травмпунктов и Скорой помощи.