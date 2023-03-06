МСП в минувшем году привлекло по программе стимулирования кредитования свыше 232 млрд

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Напомним: в прошлом году средний и малый бизнес получил по программе стимулирования кредитования (ПСК) 232,3 млрд рублей, это в 2,3 раза больше, чем в 2021-м, - пишут РИА-Новости. Деньги освоили более чем 6500 компаний, в 2021 году их было примерно вдвое меньше.
По словам главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, члена совета директоров Банка России Михаила Мамуты, в увеличении кредитования МСП сыграли роль антикризисные программы льготного кредитования Центробанка. Речь идёт в том числе о ПСК.
Мамута рассказал, что данная программа несколько раз “донастраивалась”, так как бизнесу были необходимы оборотные деньги. В 2023 году фокус будет смещен на инвестиционные кредиты компаниям, способствующим структурной трансформации экономики. Для этого была запущена комбинированная программа, по которой предприниматели из приоритетных отраслей могут получать деньги по льготной ставке – 2,5–4%. Центробанк и правительство определили лимит выдачи по данной программе в 100 млрд рублей.
Больше всего средств денег по ПСК получили торговые предприятия – 27% от общего объёма, или 63,4 млрд рублей. Второе место за обрабатывающими производствами – 25% (57,5 млрд). На третьей позиции – компании, работающие с недвижимостью, – 17% (40,3 млрд).
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что более 81% полученных в рамках ПСК средств получили представители малого и микробизнеса. Он подчеркнул, что увеличение числа получателей господдержки, в том числе финансовой, является одной из основных задач корпорации. Также Исаевич рассказал о специальных отраслевых программах – для высокотехнологичных компаний, сферы туризма и не только.