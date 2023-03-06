МСП в минувшем году привлекло по программе стимулирования кредитования свыше 232 млрд

Мамута рассказал, что данная программа несколько раз “донастраивалась”, так как бизнесу были необходимы оборотные деньги. В 2023 году фокус будет смещен на инвестиционные кредиты компаниям, способствующим структурной трансформации экономики. Для этого была запущена комбинированная программа, по которой предприниматели из приоритетных отраслей могут получать деньги по льготной ставке – 2,5–4%. Центробанк и правительство определили лимит выдачи по данной программе в 100 млрд рублей.