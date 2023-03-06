Медики из МО предстанут перед судом за подмену новорожденных 10-летней давности

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как сообщает pravda.ru, в королевском горсуде 22 марта будет разбираться дело о подмене детей в местной городской больнице. Подробности предстоящего слушания в своем телеграм-канале раскрыла юрист Екатерина Гордон. В 2012 году в одном из медучреждений Подмосковья случилась подмена младенцев. В больницу из двух роддомов регионов привезли рожениц и отдельно – новорожденных в кувезах.
Из-за того, что на руках или ногах детей не было необходимых бирок с личными данными, работники горбольницы без какого-либо умысла поменяли новорожденных при передаче матерям. При этом женщины обратили внимание на то, что их дети изменились внешне, однако медики в ответ на подозрения заявили о часто наблюдающемся изменении внешности кувезных детей.
Спустя несколько лет муж одной из молодых матерей, подозревая супругу в неверности, сделал тест на определение отцовства и выяснил, что это не его ребенок. Супруга в ответ на претензии также сделала тест и установила, что вероятность материнства в ее случае – 0%.
Женщина вспомнила о произошедшей в больнице ситуации и связалась со своей соседкой по палате. Молодые мамы сравнили фото детей и заподозрили факт подмены, после чего решили судиться. По словам Екатерины Гордон, представители Министерства здравоохранения по региону в суде настраивают на том, что женщины самостоятельно поменяли новорожденных.