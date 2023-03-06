Медики из МО предстанут перед судом за подмену новорожденных 10-летней давности

Из-за того, что на руках или ногах детей не было необходимых бирок с личными данными, работники горбольницы без какого-либо умысла поменяли новорожденных при передаче матерям. При этом женщины обратили внимание на то, что их дети изменились внешне, однако медики в ответ на подозрения заявили о часто наблюдающемся изменении внешности кувезных детей.