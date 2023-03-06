Лишился всех сбережений. Омич поверил мошенникам и перевел больше 200 тысяч

Следователи выяснили, что мужчине позвонили из «Центрального банка» и сообщили, что кто-то пытается изменить номер телефона, к которому привязана карта. Для достоверности, звонившие с точностью до рубля назвали баланс на счете потерпевшего, а псевдосотрудник банка даже выслал свои личные данные в мессенджере. Собеседники потребовали перевести деньги на «безопасный счет». После того, как потерпевший отправил нужную сумму, мошенники придумали историю с якобы оформленным кредитом.