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Published Сегодня, 07:35

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Лишился всех сбережений. Омич поверил мошенникам и перевел больше 200 тысяч

6 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI
Звонившие с точностью до рубля назвали баланс на карте

Житель Омского района отправил телефонным аферистам 210 тысяч рублей

Потерпевшему позвонили из «Центрального банка».

Житель села Надеждино Омского района перевел телефонным аферистам все свои сбережения — 210 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе омской полиции. С заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился 27-летний потерпевший.

Следователи выяснили, что мужчине позвонили из «Центрального банка» и сообщили, что кто-то пытается изменить номер телефона, к которому привязана карта. Для достоверности, звонившие с точностью до рубля назвали баланс на счете потерпевшего, а псевдосотрудник банка даже выслал свои личные данные в мессенджере. Собеседники потребовали перевести деньги на «безопасный счет». После того, как потерпевший отправил нужную сумму, мошенники придумали историю с якобы оформленным кредитом.

В этот момент мужчина понял, что попался на уловку мошенников, но деньги уже ушли неизвестному — Эрмеку Батырбековичу Э.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: Управление МВД по Омской области
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#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#Полиция#Уголовное дело#Телефонные мошенники#Омская область
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