Лишился всех сбережений. Омич поверил мошенникам и перевел больше 200 тысяч

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Житель села Надеждино Омского района перевел телефонным аферистам все свои сбережения — 210 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе омской полиции. С заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился 27-летний потерпевший.
Следователи выяснили, что мужчине позвонили из «Центрального банка» и сообщили, что кто-то пытается изменить номер телефона, к которому привязана карта. Для достоверности, звонившие с точностью до рубля назвали баланс на счете потерпевшего, а псевдосотрудник банка даже выслал свои личные данные в мессенджере. Собеседники потребовали перевести деньги на «безопасный счет». После того, как потерпевший отправил нужную сумму, мошенники придумали историю с якобы оформленным кредитом.
В этот момент мужчина понял, что попался на уловку мошенников, но деньги уже ушли неизвестному — Эрмеку Батырбековичу Э.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».