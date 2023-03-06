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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Китайские самолеты и корабли приближаются к острову Тайвань

Сегодня, 09:06
Вооруженный силы Тайваня заявили о приближающихся к острову кораблях и самолетах НОАК.

6 марта в 6 часов утра близ Тайваня обнаружили 10 самолетов и 4 корабля НОАК, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Как сообщили в министерстве, на территорию ПВО Тайвани зашел китайский самолет Y-8, а также БПЛА большой дальности BZK-005 НОАК.

Тайвань направил навстречу морской и воздушный патруль, чтобы контролировать ситуацию. Также китайцы получили от тайваньских властей радиопредупреждения. Сейчас на острове развернуты комплексы наземного базирования.

Ранее в СМИ появилась информация, что китайское правительство при решении вопроса с Тайванем планирует соблюдать избранную стратегию партии. Это согласуется с социальным планом КНР на 2023 год.

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