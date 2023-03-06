Китайские самолеты и корабли приближаются к острову Тайвань

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
6 марта в 6 часов утра близ Тайваня обнаружили 10 самолетов и 4 корабля НОАК, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Минобороны Тайваня.
Как сообщили в министерстве, на территорию ПВО Тайвани зашел китайский самолет Y-8, а также БПЛА большой дальности BZK-005 НОАК.
Тайвань направил навстречу морской и воздушный патруль, чтобы контролировать ситуацию. Также китайцы получили от тайваньских властей радиопредупреждения. Сейчас на острове развернуты комплексы наземного базирования.
Ранее в СМИ появилась информация, что китайское правительство при решении вопроса с Тайванем планирует соблюдать избранную стратегию партии. Это согласуется с социальным планом КНР на 2023 год.