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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Капризы погоды. Прекрасной половине Омской области не получится нарядиться на 8 Марта

6 марта 2023, 12:33
Фото: 1MI
иллюстрация

Похолодание не позволит омичкам гулять 8 Марта в тоненьких колготках

В Омской области синоптики прогнозируют похолодание на ближайшие дни. На праздничный вечер и вовсе обещают местами до -23 градусов.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что середина недели в Омской области выдастся снежная и прохладная. Обманчивое тепло 7 и 8 числа днем будет сменяться ночами приличным похолоданием.

Перед 7 марта ночью обещают до -13, но в среднем по региону -3…-8 градусов. Будет идти небольшой снег, местами метель с порывами ветра до 18 м/с. Снег продолжит идти и днем, но там температура ожидается -4…+1. В отдельных районах сохранится метель. Гололед с дорог не исчезнет.

Перед 8 марта холодать будет до -11 при прояснениях облачности. В основном по области ждут от -1 до -6 градусов. Такую же погоду со снегом и метелью передают и на день.

Ночью перед 9 марта, когда празднующие будут расходиться по домам, ожидают похолодание местами до -23 градусов при прояснении облачности. А в среднем — 11…-16 градусов. Зато метель чуть поутихнет. Осадков не прогнозируют, а скорость ветра будет 7-12 м/с. Днем вернется мокрый снег, температуру ожидают от -1 до -6.

Напомним, в МЧС Омской области 7 и 8 марта вообще посоветовали воздержаться от прогулок, поскольку в регионе продолжает на дорогах лежать лед, который от перепадов температуры становится с каждым днем все опаснее.

Фото: пресс-служба Обь-Иртышского УГМС
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Праздник#8 марта#Похолодание#Снег#Метель#Гололед#Погода в марте#Общество#Новости#Омская область#Обь-Иртышское УГМС
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