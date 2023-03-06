Капризы погоды. Прекрасной половине Омской области не получится нарядиться на 8 Марта

Ночью перед 9 марта, когда празднующие будут расходиться по домам, ожидают похолодание местами до -23 градусов при прояснении облачности. А в среднем — 11…-16 градусов. Зато метель чуть поутихнет. Осадков не прогнозируют, а скорость ветра будет 7-12 м/с. Днем вернется мокрый снег, температуру ожидают от -1 до -6.