Капризы погоды. Прекрасной половине Омской области не получится нарядиться на 8 Марта

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что середина недели в Омской области выдастся снежная и прохладная. Обманчивое тепло 7 и 8 числа днем будет сменяться ночами приличным похолоданием.
Перед 7 марта ночью обещают до -13, но в среднем по региону -3…-8 градусов. Будет идти небольшой снег, местами метель с порывами ветра до 18 м/с. Снег продолжит идти и днем, но там температура ожидается -4…+1. В отдельных районах сохранится метель. Гололед с дорог не исчезнет.
Перед 8 марта холодать будет до -11 при прояснениях облачности. В основном по области ждут от -1 до -6 градусов. Такую же погоду со снегом и метелью передают и на день.
Ночью перед 9 марта, когда празднующие будут расходиться по домам, ожидают похолодание местами до -23 градусов при прояснении облачности. А в среднем — 11…-16 градусов. Зато метель чуть поутихнет. Осадков не прогнозируют, а скорость ветра будет 7-12 м/с. Днем вернется мокрый снег, температуру ожидают от -1 до -6.
Напомним, в МЧС Омской области 7 и 8 марта вообще посоветовали воздержаться от прогулок, поскольку в регионе продолжает на дорогах лежать лед, который от перепадов температуры становится с каждым днем все опаснее.