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Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Иосиф Пригожин нашел миссию для Аллы Пугачевой

Сегодня, 18:31
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что народная артистка СССР Алла Пугачева могла бы стать инициатором мирных переговоров между президентами России и Украины.

Как пишет Infox со ссылкой на News.ru, Пригожин выдвинул идею о том, что Алла Пугачева могла бы вместе с Романом Абрамовичем, уже имеющим опыт посредничества в этом конфликте, провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским или принять участие в мирных переговорах между обоими главами государств. Главным аргументом в пользу подобного решения для примадонны Иосиф Пригожин считает тот факт, что у Пугачевой в России есть дети и внуки, а значит, будущее страны ей небезразлично.

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