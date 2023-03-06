Иосиф Пригожин нашел миссию для Аллы Пугачевой

Как пишет Infox со ссылкой на News.ru, Пригожин выдвинул идею о том, что Алла Пугачева могла бы вместе с Романом Абрамовичем, уже имеющим опыт посредничества в этом конфликте, провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским или принять участие в мирных переговорах между обоими главами государств. Главным аргументом в пользу подобного решения для примадонны Иосиф Пригожин считает тот факт, что у Пугачевой в России есть дети и внуки, а значит, будущее страны ей небезразлично.