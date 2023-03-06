Хроника ремонта. Устранение аварий на водопроводных сетях в Омске еще идет

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Пресс-служба компании «Росводоканал Омск» сообщила, что работы на городских водопроводных сетях продолжаются. Ради ликвидации аварий отменили плановую замену запорной арматуры на ул. Чернышевского. Все основные и резервные бригады вместе с техникой направлены на места аварий.
«Критическую ситуацию, связанную с подтоплениями и повреждениями на трубопроводах больших диаметров, нам удалось преодолеть в минувшие субботу-воскресенье. Наши специалисты работали круглосуточно, периодически сменяя друг друга. 3 марта завершили работы на магистральном водоводе на улице Богдана Хмельницкого, 4 марта — на улице Пархоменко, 7, и Космическом проспекте, 32. Тем не менее, работы еще много. В течение этой недели будем продолжать очистку городских магистралей с привлечением специалистов УДХБ и подрядных организаций, завершим расчистку трамвайных путей на улице Богдана Хмельницкого. Продолжим работы по откачке воды из подвалов, уборке придомовых территорий», — прокомментировал зам гендиректора «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.
Напомним, вчера компания отчиталась о завершении ремонтных работ по нескольким адресам. Всего прорывы произошли в 9 местах, не считая первой аварии, во время которой бил гейзер из-под дороги.