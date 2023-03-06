Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Хроника ремонта. Устранение аварий на водопроводных сетях в Омске еще идет

6 марта 2023, 11:10
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском водоканале отменили плановые работы ради устранения аварии

Работа не кончается. Весна преподнесла Омску подарок, с последствиями которого городским службам придется «биться» еще не один день.

Пресс-служба компании «Росводоканал Омск» сообщила, что работы на городских водопроводных сетях продолжаются. Ради ликвидации аварий отменили плановую замену запорной арматуры на ул. Чернышевского. Все основные и резервные бригады вместе с техникой направлены на места аварий.

«Критическую ситуацию, связанную с подтоплениями и повреждениями на трубопроводах больших диаметров, нам удалось преодолеть в минувшие субботу-воскресенье. Наши специалисты работали круглосуточно, периодически сменяя друг друга. 3 марта завершили работы на магистральном водоводе на улице Богдана Хмельницкого, 4 марта — на улице Пархоменко, 7, и Космическом проспекте, 32. Тем не менее, работы еще много. В течение этой недели будем продолжать очистку городских магистралей с привлечением специалистов УДХБ и подрядных организаций, завершим расчистку трамвайных путей на улице Богдана Хмельницкого. Продолжим работы по откачке воды из подвалов, уборке придомовых территорий», — прокомментировал зам гендиректора «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.


Напомним, вчера компания отчиталась о завершении ремонтных работ по нескольким адресам. Всего прорывы произошли в 9 местах, не считая первой аварии, во время которой бил гейзер из-под дороги.

Прорвало трубу. В Омске из-под асфальта забил гейзер кипятка
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Авария#Водоснабжение#Ремонт водопровода#Прорыв трубы#Общество#Город#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Сегодня, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Сегодня, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16