Готовы «сшить» общую победу: ЛДПР объединяет добровольцев

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Волонтёры, помогающие фронту, должны стоять плечом к плечу, считают в ЛДПР. Это добровольцы, работающие в швейных цехах, те, кто отправляет на фронт гуманитарную помощь, просто делает пожертвования.
В новом движении нет бюрократии и партсобраний — каждый участник сможет внести свой вклад и приблизить победу.
«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогает нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу», — заявил Леонид Слуцкий.
В Омске с началом СВО возникла широкая добровольческая кампания. Жители региона сами организовались, чтобы помогать нашим бойцам на фронте. Например, в телеграм-канале «Шьем и вяжем» координируют свою деятельность те, кто шьет изделия для фронтовиков. Женщины своими руками изготавливают нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.
В городе Тара Омской области женщины также присоединились к движению. Буквально несколько дней назад, 1 марта, отсюда отправился в зону СВО автомобиль УАЗ (буханка), купленный на собранные местными жителями средства. Деньги на него удалось собрать меньше чем за две недели.
УАЗ полностью укомплектован гуманитарной помощью: продуктами, экипировкой, медикаментами, 17 спальниками, которые продолжают получать только самые хорошие отзывы, 50 лонгсливами, балаклавами, 10 маскировочными сетями.
ЛДПР содействует развитию швейбатов во многих регионах: приобретает для них материалы, швейные машинки, помогает с транспортировкой продукции до адресатов. Кроме того, партия предоставила один из своих московских офисов под швейный цех.
«Мы, партия ЛДПР, взяли „швейбаты“ под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что швейбатов станет больше по всей России. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», — сказал Слуцкий.
ЛДПР обратилась ко всем российским патриотам с призывом объединиться в партию победы. Для этого создан ресурс — плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.