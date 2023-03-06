Готовы «сшить» общую победу: ЛДПР объединяет добровольцев

В Омске с началом СВО возникла широкая добровольческая кампания. Жители региона сами организовались, чтобы помогать нашим бойцам на фронте. Например, в телеграм-канале «Шьем и вяжем» координируют свою деятельность те, кто шьет изделия для фронтовиков. Женщины своими руками изготавливают нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.