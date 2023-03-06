Глава Омской области посетил передовой сельхозкооператив «Никольск»

Сейчас в в хозяйстве содержат более 1 тыс голов крупного рогатого скота. Из 16 сельскохозяйственных организаций, занимающихся в северной зоне молочным скотоводством, по поголовью коров и по валовому производству молока «Никольск» и продуктивности коров входит в пятерку передовиков района.