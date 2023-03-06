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Глава Омской области посетил передовой сельхозкооператив «Никольск»

6 марта 2023, 09:41
Фото: omskportal.ru
Губернатор посетил передовой сельскохозяйственный производственный кооператив «Никольск».

Губернатор Омской области Александр Бурков с рабочим визитом побывал в Усть-Ишимском районе. Там находится экономикообразующее предприятие района — сельскохозяйственный производственный кооператив «Никольск». Здесь выращивают зерновые и кормовые культуры для обеспечения отрасли животноводства кормами.

По итогам 2022 года общий объем господдержки СПК составил 5,7 млн рублей. Эти средства были направлены на возмещение части вложений хозяйства в развитие собственной переработки молока.

Сейчас в в хозяйстве содержат более 1 тыс голов крупного рогатого скота. Из 16 сельскохозяйственных организаций, занимающихся в северной зоне молочным скотоводством, по поголовью коров и по валовому производству молока «Никольск» и продуктивности коров входит в пятерку передовиков района.

В сельхозкооперативе трудятся 57 человек. Среднемесячная заработная плата на предприятии превышает 28 тысяч рублей, по этому показателю хозяйство возглавляет рейтинг сельскохозяйственных организаций северной зоны.

Фото: omskportal.ru
#Ольга Акамова#Сельское хозяйство#Зерно#Культуры#Зерновые#Город#Общество#Новости#Омская область
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