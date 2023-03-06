«Газпромнефть-СМ» использует VR-технологии для повышения квалификации сотрудников

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Благодаря современному VR-оборудованию и специальному программному обеспечению более 600 сотрудников прошли дополнительное обучение по технологическим процессам компании. Внедрение новейших цифровых инструментов — одно из основных направлений стратегии «Газпромнефть-СМ» по повышению эффективности развития персонала.
При помощи VR-шлемов с эффектом полного присутствия специалисты знакомятся с ключевыми процессами и технологиями нефтепереработки на предприятиях «Газпром нефти», что позволяет расширять спектр профессиональных навыков без отрыва от производства. Использование модулей дополненной реальности — лишь часть комплексной программы развития персонала, разработанной в «Газпромнефть-СМ». Она содержит более тысячи образовательных проектов, курсов и блоков, направленных на совершенствование профессиональных и личностных компетенций действующих сотрудников и молодых специалистов. Обучающими проектами по различным направлениям охвачен весь персонал производственных площадок «Газпромнефть-СМ».
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Постоянное повышение квалификации сотрудников — важнейший элемент стратегии развития „Газпромнефть-смазочные материалы“. Мы совершенствуем технологии производства, повышаем уровень сложности ключевых процессов, а потому растут требования и к подготовке специалистов. Для оперативного расширения компетенций персонала также используются инновационные технологии, в том числе и инструменты дополненной реальности. Самое современное оборудование и квалифицированные кадры позволяют „Газпромнефть-СМ“ производить высокотехнологичные и инновационные смазочные материалы, обеспечивать стабильное качество и надежность».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.