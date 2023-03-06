«Газпромнефть-СМ» использует VR-технологии для повышения квалификации сотрудников

При помощи VR-шлемов с эффектом полного присутствия специалисты знакомятся с ключевыми процессами и технологиями нефтепереработки на предприятиях «Газпром нефти», что позволяет расширять спектр профессиональных навыков без отрыва от производства. Использование модулей дополненной реальности — лишь часть комплексной программы развития персонала, разработанной в «Газпромнефть-СМ». Она содержит более тысячи образовательных проектов, курсов и блоков, направленных на совершенствование профессиональных и личностных компетенций действующих сотрудников и молодых специалистов. Обучающими проектами по различным направлениям охвачен весь персонал производственных площадок «Газпромнефть-СМ».