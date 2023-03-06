Газопроводные сети от «Юзы инвест» перейдут в собственность Омской области

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Газопроводные сети от компании «Юза инвест» перейдут в собственность Омской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такое решение приняли 3 марта на совещании по вопросам социальной догазификации в министерстве энергетики Омской области. Причиной стало затягивание сроков программы со стороны «Юзы инвест».
«Решение — итог долговременной работы правительства Омской области, прокуратуры и газораспределительных организаций. Жители региона не должны страдать от нерасторопности компаний, » — заявил губернатор Омской области Александр Бурков.
В правительстве добавили, что с 2021 года газораспределительная организация практически не работала по программе догазификации. За это время омичи направили 6381 заявку на участие в программе, где проложены сети «Юзы». Услугу же получили всего 26 домохозяйств.
В отношении «Юзы инвест» прокуратура возбудила несколько уголовных дел. Так, например, 1 декабря 2022 года руководители газовых компаний «Юза инвест» и «Межоблгаз» были задержаны. В течение года они брали с омичей деньги за догазификацию, хотя эти работы должны были быть бесплатными. Общая сумма, собранная таким путем с омичей, составила больше 3,9 млн рублей.