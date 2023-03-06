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Updated Сегодня, 16:12

Газопроводные сети от «Юзы инвест» перейдут в собственность Омской области

6 марта 2023, 16:12
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Причиной стало затягивание сроков программы со стороны организации.

Газопроводные сети от компании «Юза инвест» перейдут в собственность Омской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такое решение приняли 3 марта на совещании по вопросам социальной догазификации в министерстве энергетики Омской области. Причиной стало затягивание сроков программы со стороны «Юзы инвест».

«Решение — итог долговременной работы правительства Омской области, прокуратуры и газораспределительных организаций. Жители региона не должны страдать от нерасторопности компаний, » — заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

В правительстве добавили, что с 2021 года газораспределительная организация практически не работала по программе догазификации. За это время омичи направили 6381 заявку на участие в программе, где проложены сети «Юзы». Услугу же получили всего 26 домохозяйств.

В отношении «Юзы инвест» прокуратура возбудила несколько уголовных дел. Так, например, 1 декабря 2022 года руководители газовых компаний «Юза инвест» и «Межоблгаз» были задержаны. В течение года они брали с омичей деньги за догазификацию, хотя эти работы должны были быть бесплатными. Общая сумма, собранная таким путем с омичей, составила больше 3,9 млн рублей.

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#Омск#Омская область#Догазификация#Юза инвест#Александр Бурков#Газоснабжение#Газопровод#Город#Евгений Игишев
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