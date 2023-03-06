Газопроводные сети от «Юзы инвест» перейдут в собственность Омской области

В отношении «Юзы инвест» прокуратура возбудила несколько уголовных дел. Так, например, 1 декабря 2022 года руководители газовых компаний «Юза инвест» и «Межоблгаз» были задержаны. В течение года они брали с омичей деньги за догазификацию, хотя эти работы должны были быть бесплатными. Общая сумма, собранная таким путем с омичей, составила больше 3,9 млн рублей.