ФСБ продемонстрировала видеозапись закладывания взрывчатки под автомобиль Малофеева

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
На видеозаписи некое лицо подходит к авто Малофеева, совершает действия, напоминающие закладку взрывного устройства, а затем покидает место происшествия.
Кроме того, на видео демонстрируется операция по разминированию машины бизнесмена, пишет Russian.rt.com.
6 марта в ФСБ РФ сообщили, что было предотвращено покушение на Константина Малофеева, подготовленное спецслужбами Украины.
Преступление было организовано Денисом Капустиным, основателем так называемого Русского добровольческого корпуса. Известно, что преступник действовал под контролем СБУ и ранее принимал участие в нападении на жителей Брянской области.
На этот раз был запланирован теракт с подрывом взрывного устройства под авто Малофеева.