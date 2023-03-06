Деятельность Transparency International* признана нежелательной на территории РФ

В понедельник, 6 марта, на сайте Генеральной прокуратуры РФ было опубликовано сообщение о том, что ведомством принято решение о признании “нежелательной” деятельности международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparеncy International на территории России.