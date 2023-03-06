Деятельность Transparency International* признана нежелательной на территории РФ

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В ведомстве полагают, что деятельность этого международного движения “явно выходит за рамки декларированных целей и задач”. Об этом пишет RTVI.
“Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”, - цитирует издание сообщение Генпрокуратуры.
Как заявили в ведомстве, информация о принятом решении уже направлена в Минюст для внесения движения в перечень “нежелательных организаций”.