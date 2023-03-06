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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Деятельность Transparency International* признана нежелательной на территории РФ

Сегодня, 16:25
В понедельник, 6 марта, на сайте Генеральной прокуратуры РФ было опубликовано сообщение о том, что ведомством принято решение о признании “нежелательной” деятельности международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparеncy International на территории России.

В ведомстве полагают, что деятельность этого международного движения “явно выходит за рамки декларированных целей и задач”. Об этом пишет RTVI.

“Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”, - цитирует издание сообщение Генпрокуратуры.

Как заявили в ведомстве, информация о принятом решении уже направлена в Минюст для внесения движения в перечень “нежелательных организаций”.




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