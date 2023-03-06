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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Дешевые услуги стоматологов, поиск 3 тыс сотрудников и «школа будущего». Омск за день

6 марта 2023, 14:34
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омск вошел в топ-10 городов для стоматологического туризма

В честь Международного дня зубного врача российский сервис бронирования отелей Tvil.ru провел опрос среди россиян. В нем пытались выяснить: какой из городов кажется наиболее подходящим для стоматологического туризма. Омск оказался на 7 месте в рейтинге, за него проголосовали 5%. Популярность набралась за счет цен в клиниках. Аренда в Омске на 30-60% ниже, чем на западе страны. Соответственно стоматологи не платят большие деньги за аренду помещений и не завышают цены.

Омск занял 7 место в рейтинге городов с дешевыми стоматологическими услугами
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Новость №2. На оборонные предприятия Омска ищут 3 тысячи сотрудников

Омские предприятия оборонно-промышленного комплекса набирают сотрудников. В регионе проходят еженедельные профильные ярмарки вакансий. Об этом сообщают в региональном министерстве труда. На прошлой неделе проводили собеседования в кадровом центре «Работа России». На завод требовались слесари-инструментальщики, фрезеровщики, токари, паяльщики, монтажники, шлифовщики. Зарплата варьировалась от 45 до 70 тысяч рублей. 10 марта пройдет следующая ярмарка. На ней представить свои вакансии производственное объединение «Полет». Сейчас на предприятия ОПК в Омской области требуется около 3-х тысяч сотрудников.

Зарплата до 70 тысяч. На оборонные предприятия Омска ищут три тысячи сотрудников
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Новость №. В Омске представили проект «школы будущего» на Левобережье

Омичам показали предварительную версию «школы будущего» на 1550 мест. В представленную версию еще могут вносить коррективы. Архитекторы планируют сделать многофункциональные общественные пространства для собраний, концертов и отдыха между занятиями. В инновационной школе предложили упразднить актовый зал, а вместо него использовать большой холл школы, оснащенный деревянной лестницей-трибуной и местами для зрителей. А также хотят включить спецпомещения для изобразительного искусства, науки или спорта. Школьники будут учиться не только в классах, но и во всем пространстве школы, и на её территории.

Омичам показали проект «школы будущего» на Левобережье
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область#Поиск
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