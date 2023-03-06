Дешевые услуги стоматологов, поиск 3 тыс сотрудников и «школа будущего». Омск за день

Омичам показали предварительную версию «школы будущего» на 1550 мест. В представленную версию еще могут вносить коррективы. Архитекторы планируют сделать многофункциональные общественные пространства для собраний, концертов и отдыха между занятиями. В инновационной школе предложили упразднить актовый зал, а вместо него использовать большой холл школы, оснащенный деревянной лестницей-трибуной и местами для зрителей. А также хотят включить спецпомещения для изобразительного искусства, науки или спорта. Школьники будут учиться не только в классах, но и во всем пространстве школы, и на её территории.