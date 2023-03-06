Депутат Аршинова прокомментировала возможный запрет на фото- и видеосъемку на уроках

Депутат заявила, что учителя и неравнодушные родители достаточно давно предлагали запретить использование телефонов в стенах учебных заведений, чтобы школьники не отвлекались от образовательного процесса. В качестве примера Аршинова приводит случаи, когда учащиеся намеренно устраивали конфликт с педагогом, снимали его и выкладывали в интернет. Об этом сообщает pravda.ru.