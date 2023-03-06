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Posted Сегодня, 20:07

Published Сегодня, 20:07

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Депутат Аршинова прокомментировала возможный запрет на фото- и видеосъемку на уроках

Сегодня, 20:07
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению Алена Аршинова дала свой комментарий изданию Pravda.Ru относительно новой законодательной инициативы, запрещающей фото- и видеосъемку в школах во время уроков.

Согласно новым правилам, исключением могут стать только съемки, разрешенные администрацией или директором образовательного учреждения.

Депутат заявила, что учителя и неравнодушные родители достаточно давно предлагали запретить использование телефонов в стенах учебных заведений, чтобы школьники не отвлекались от образовательного процесса. В качестве примера Аршинова приводит случаи, когда учащиеся намеренно устраивали конфликт с педагогом, снимали его и выкладывали в интернет. Об этом сообщает pravda.ru.

При этом она напомнила, что подобный контент нарушает закон РФ о персональных данных.

По словам парламентария, такая съемка способна унизить и учителя, и одноклассников снимавшего, а также навредить процессу обучения.

Ранее свое мнение о законопроекте в рамках выступления на заседании Комитета по просвещению озвучила член Госдумы Ольга Казакова. Руководитель комитета подчеркнула, что данная инициатива выросла из многочисленных обращений учителей, которые призывают заканчивать на уроках с фото- и видеосъемками и сосредоточиться на получении образования.

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