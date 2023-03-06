Депутат Аршинова прокомментировала возможный запрет на фото- и видеосъемку на уроках

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Согласно новым правилам, исключением могут стать только съемки, разрешенные администрацией или директором образовательного учреждения.
Депутат заявила, что учителя и неравнодушные родители достаточно давно предлагали запретить использование телефонов в стенах учебных заведений, чтобы школьники не отвлекались от образовательного процесса. В качестве примера Аршинова приводит случаи, когда учащиеся намеренно устраивали конфликт с педагогом, снимали его и выкладывали в интернет. Об этом сообщает pravda.ru.
При этом она напомнила, что подобный контент нарушает закон РФ о персональных данных.
По словам парламентария, такая съемка способна унизить и учителя, и одноклассников снимавшего, а также навредить процессу обучения.
Ранее свое мнение о законопроекте в рамках выступления на заседании Комитета по просвещению озвучила член Госдумы Ольга Казакова. Руководитель комитета подчеркнула, что данная инициатива выросла из многочисленных обращений учителей, которые призывают заканчивать на уроках с фото- и видеосъемками и сосредоточиться на получении образования.