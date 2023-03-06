Что подарить девушке на 8 марта

Корреспонденты Общественной службы новостей разбирались, какие подарки и сюрпризы будут для женщин незабываемыми. Если девушка водит автомобиль, то она непременно обрадуется видеорегистратору. Главная его польза в том, что будут сэкономлены время и нервы в случае, если нужно будет доказывать свою правоту сотрудникам ГИБДД, пишет Общественная служба новостей.