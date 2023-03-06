Челябинский врач создал уникальный жгут для участников СВО

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По информации «Народных Новостей», во время оказания помощи при ранении показатель времени имеет ключевое значение. В аптечке каждого военного есть жгут, но, чтобы его наложить, уходит полторы-две минуты. При повреждении крупных артерий обильная кровопотеря происходит уже через 30 секунд.
Для улучшение первой помощи Игорь Шпак разработал уникальный неснимаемый жгут. Вернее, их четыре — по одному на руки и ноги. При ранении человек может сам затянуть жгуты за 10 секунд. Это позволит быстро зафиксировать поврежденный сосуд и остановить кровотечение. В настоящее время врач изготавливает пробные комплекты. Порядка 400 жгутов он передал военным в зону СВО.