Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Челябинский врач создал уникальный жгут для участников СВО

Сегодня, 14:29
Во время ранения конечностей могут повредится крупные артерии, поэтому жизненно важным для бойцов становится незамедлительное наложение кровоостанавливающего жгута. Врач из Челябинска Игорь Шворак изготовил жгут, который накладывается за 10 секунд.

По информации «Народных Новостей», во время оказания помощи при ранении показатель времени имеет ключевое значение. В аптечке каждого военного есть жгут, но, чтобы его наложить, уходит полторы-две минуты. При повреждении крупных артерий обильная кровопотеря происходит уже через 30 секунд.

Для улучшение первой помощи Игорь Шпак разработал уникальный неснимаемый жгут. Вернее, их четыре — по одному на руки и ноги. При ранении человек может сам затянуть жгуты за 10 секунд. Это позволит быстро зафиксировать поврежденный сосуд и остановить кровотечение. В настоящее время врач изготавливает пробные комплекты. Порядка 400 жгутов он передал военным в зону СВО.

Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Сегодня, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Сегодня, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16