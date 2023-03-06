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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* могут начать судить уже в марте

Сегодня, 10:45
По словам Владислава Идамжапова - адвоката бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который признан властями иноагентом, его могут начать судить уже в конце марта.

Как сообщает fedpress.ru, об этом юрист рассказал ТАСС.

Следствие считает, что своими роликами на Youtub-канале Ройзман мог дискредитировать ВС РФ. Он может попасть в колонию на три года.

До этого в прошлом году он уже трижды был оштрафован за такие действия. Они обошлись ему в 150 тысяч рублей.

Он был задержан в своей квартире, где и находится сейчас в связи с запретом определенных действий. Суд запретил ему посещение публичных мест, звонки по телефону и общение в соцсетях.

* Внесен Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.



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