Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* могут начать судить уже в марте

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как сообщает fedpress.ru, об этом юрист рассказал ТАСС.
Следствие считает, что своими роликами на Youtub-канале Ройзман мог дискредитировать ВС РФ. Он может попасть в колонию на три года.
До этого в прошлом году он уже трижды был оштрафован за такие действия. Они обошлись ему в 150 тысяч рублей.
Он был задержан в своей квартире, где и находится сейчас в связи с запретом определенных действий. Суд запретил ему посещение публичных мест, звонки по телефону и общение в соцсетях.