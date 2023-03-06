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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Болгария отправила Украине оружие на сумму свыше $1 млрд через третьи страны

Сегодня, 16:49
По данным Euractiv, общая стоимость оружия, поставленного Болгарией Киеву, составляет порядка $1 млрд. Известно также, что между двумя государствами нет действующих двусторонних договоров о поставках вооружения.

По словам Велизара Шаламанова, экс-главы болгарского Минобороны, оружейные предприятия Болгарии не осуществляют прямых продаж оружия непосредственно Украине, поскольку существует практика поставок через зарубежные программы.

Также сообщается, что у болгарских производителей оружия отмечаются «рекордные продажи за границу», главным образом — в Румынию и Польшу. Можно предположить, что отправка оружия Киеву происходит с территорий этих государств, пишет Russian.rt.com.

В то же время, согласно отчетам крупных государственных предприятий по производству оружия, расположенных в Казанлыке, Сопоте и Карлове, их продажи выросли на 100%.

Согласно заявлениям глав Минобороны Австрии и Венгрии — Клаудии Таннер и Криштофа Салай-Бобровницки, страны не намерены принимать участие в снабжении Украины оружием и боеприпасами.

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