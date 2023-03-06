Болгария отправила Украине оружие на сумму свыше $1 млрд через третьи страны

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
По словам Велизара Шаламанова, экс-главы болгарского Минобороны, оружейные предприятия Болгарии не осуществляют прямых продаж оружия непосредственно Украине, поскольку существует практика поставок через зарубежные программы.
Также сообщается, что у болгарских производителей оружия отмечаются «рекордные продажи за границу», главным образом — в Румынию и Польшу. Можно предположить, что отправка оружия Киеву происходит с территорий этих государств, пишет Russian.rt.com.
В то же время, согласно отчетам крупных государственных предприятий по производству оружия, расположенных в Казанлыке, Сопоте и Карлове, их продажи выросли на 100%.
Согласно заявлениям глав Минобороны Австрии и Венгрии — Клаудии Таннер и Криштофа Салай-Бобровницки, страны не намерены принимать участие в снабжении Украины оружием и боеприпасами.