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Александр Бурков пригласил омичей на сольный концерт Вики Цыгановой

6 марта 2023, 04:50
Фото: Правительство Омской области
Певица поздравит жителей Омска с днем воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в Омской области, как и по всей стране, отметят 9-летие возвращения полуострова Крым в состав России. Глава региона Александр Бурков в своем телеграмм-канале пригласил омичей на концерт Вики Цыгановой, посвященный этому событию.

«Друзья, приглашаю вас на большой сольный концерт Вики Цыгановой в Омске. Певица как настоящая патриотка России в непростое для страны время посвящает своё творчество специальной военной операции и нашим славным бойцам. Её композиции „Россия“, „Это Крым“, „Вагнер“, „Донбасс“ давно стали хитами», — сообщил Александр Бурков.

Концерт пройдет в манеже спорткомплекса «Красная Звезда» (улица Масленникова, 142/1) в рамках масштабного праздника «Крымская весна». Гостей события ждет насыщенная интерактивная программа.

Вика Цыганова активно поддерживает специальную военную операцию на Украине: выпускает песни на эту тему и выступает перед раненными в ходе СВО бойцами. Также певица награждена медалью «За защиту Республики Крым». Кроме того, семья Цыгановой ведет сбор средств в помощь российским военным, которые находятся в зоне спецоперации. Певица не раз признавалась, что тема армии ей близка, поскольку она выросла в семье военнослужащего.

Локации на «Красной звезде» 18 марта начнут работать в 17.30, певица выйдет на сцену в 19.00. Вход свободный.

#Евгений Игишев#Общество#Омск#Александр Бурков#Вика Цыганова#Губернатор
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