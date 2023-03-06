Александр Бурков пригласил омичей на сольный концерт Вики Цыгановой

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18 марта в Омской области, как и по всей стране, отметят 9-летие возвращения полуострова Крым в состав России. Глава региона Александр Бурков в своем телеграмм-канале пригласил омичей на концерт Вики Цыгановой, посвященный этому событию.
«Друзья, приглашаю вас на большой сольный концерт Вики Цыгановой в Омске. Певица как настоящая патриотка России в непростое для страны время посвящает своё творчество специальной военной операции и нашим славным бойцам. Её композиции „Россия“, „Это Крым“, „Вагнер“, „Донбасс“ давно стали хитами», — сообщил Александр Бурков.
Концерт пройдет в манеже спорткомплекса «Красная Звезда» (улица Масленникова, 142/1) в рамках масштабного праздника «Крымская весна». Гостей события ждет насыщенная интерактивная программа.
Вика Цыганова активно поддерживает специальную военную операцию на Украине: выпускает песни на эту тему и выступает перед раненными в ходе СВО бойцами. Также певица награждена медалью «За защиту Республики Крым». Кроме того, семья Цыгановой ведет сбор средств в помощь российским военным, которые находятся в зоне спецоперации. Певица не раз признавалась, что тема армии ей близка, поскольку она выросла в семье военнослужащего.
Локации на «Красной звезде» 18 марта начнут работать в 17.30, певица выйдет на сцену в 19.00. Вход свободный.