Александр Бурков пригласил омичей на сольный концерт Вики Цыгановой

Вика Цыганова активно поддерживает специальную военную операцию на Украине: выпускает песни на эту тему и выступает перед раненными в ходе СВО бойцами. Также певица награждена медалью «За защиту Республики Крым». Кроме того, семья Цыгановой ведет сбор средств в помощь российским военным, которые находятся в зоне спецоперации. Певица не раз признавалась, что тема армии ей близка, поскольку она выросла в семье военнослужащего.