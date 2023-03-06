Сутягинский рассматривает требование акционеров «Омского каучука» о выкупе их долей

С чем связаны требования акционеров о выкупе их акций и, соответственно, их выход из АО, неясно. Как правило, такие требования выдвигаются в случае, если акционер не согласен с политикой компании, совладельцем которой он является. Если он проголосовал против конкретного решения, которое все же было принято, АО обязано согласно закону выкупить акции по его требованию.