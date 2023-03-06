Сутягинский рассматривает требование акционеров «Омского каучука» о выкупе их долей

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В акционерном обществе «Омский каучук» на днях прошло заседание совета директоров. Судя по документам, появившимся в открытом доступе, на нем обсуждался «Отчет об итогах предъявления акционерами АО „Омский каучук“ требований о выкупе
принадлежащих им акций по состоянию на 28.02.2023 года».
Речь об именных бездокументарных акциях, каждая из которых стоит 119 рублей. Члены совета единогласно (7 «за», «против» и «воздержался» — ни одного) одобрили отчет.
С чем связаны требования акционеров о выкупе их акций и, соответственно, их выход из АО, неясно. Как правило, такие требования выдвигаются в случае, если акционер не согласен с политикой компании, совладельцем которой он является. Если он проголосовал против конкретного решения, которое все же было принято, АО обязано согласно закону выкупить акции по его требованию.
Самое недавнее из последних заметных действий «Омского каучука» — это его решение о присоединении двух других АО, «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис»., принятое в январе. Интересно, что это решение поддержали владельцы 5,4 млн акций из 5,8 млн (больше 90%). Владельцы 381 тысячи акций (это больше 6%) не участвовали в голосовании, а против высказался обладатель 5 (пяти) акций.
Напомним: «Омский каучук» является важной составляющей бизнес-империи Сутягинского. 41,47% уставного капитала компании принадлежат группе компаний «Титан», а 54,91% — фирме Holdbond Limited, зарегистрированной на Кипре.