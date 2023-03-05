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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Омской области в результате ДТП пострадали два пассажира

5 марта 2023, 11:03
Фото: Город55
В результате ДТП пострадали 65-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Сегодня, 5 марта, в городе Тара на ул. Александровская случилось ДТП, в результате которого пострадали два пассажира, об этом сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля „Лада Калина“, женщина 1987 г. р., при движении в г. Тара по ул. Александровская в районе дома 22, при проезде нерегулируемого перекрёстка не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем „Лада Приора“ под управлением мужчины 1958 г. р.», — уточнили в полиции.

Отметим, что медицинская помощь понадобилась 65-летней женщине и 18-летней девушке, которые ехали в «Приоре». Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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#Ксения Карагодина#ДТП#ГАИ#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Дороги#Новости#Омск#Омская область#Тара
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