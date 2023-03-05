В Омской области в результате ДТП пострадали два пассажира

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
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Updated Сегодня, 11:06
Сегодня, 5 марта, в городе Тара на ул. Александровская случилось ДТП, в результате которого пострадали два пассажира, об этом сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля „Лада Калина“, женщина 1987 г. р., при движении в г. Тара по ул. Александровская в районе дома 22, при проезде нерегулируемого перекрёстка не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем „Лада Приора“ под управлением мужчины 1958 г. р.», — уточнили в полиции.
Отметим, что медицинская помощь понадобилась 65-летней женщине и 18-летней девушке, которые ехали в «Приоре». Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.