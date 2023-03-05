В Омской области осужденного экс-главу Тевризского района признали банкротом

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Арбитражный суд Омской области признал банкротом Вячеслава Тарасова (экс-глава Тевризского района с 2010 по 2015 гг.)
Соответствующее заявление подал Игорь Экгард. Он сообщил, что Тарасов не возвращает долг в размере 450 тысяч рублей. Отметим, что с учетом процентов по итогу набежало — 516 785 рублей. Экс-глава Тевризского района не возражал против банкротства. А для расчета с долгами просил ввести процедуру реализации имущества.
Также в марте 2022 года за мошенничество в особо крупном размере суд приговорил Тарасова к 3,7 годам колонии общего режима. Вячеслав Тарасов должен вернуть в региональную казну — 8 200 000 рублей. Для возмещения долга хотели продать его недвижимость в Тевризе. Но, по данным ГИС Торги, аукционы не состоялись, а имущество продадут уже на банкротных торгах.
Напомним, что Вячеслав Тарасов за присвоение или растрату в особо крупном размере получил 3,5 года условного заключения. Дело в суд поступило 8 июня 2016 года, а приговор прозвучал в январе 2017 года.