В Омской области осужденного экс-главу Тевризского района признали банкротом

Также в марте 2022 года за мошенничество в особо крупном размере суд приговорил Тарасова к 3,7 годам колонии общего режима. Вячеслав Тарасов должен вернуть в региональную казну — 8 200 000 рублей. Для возмещения долга хотели продать его недвижимость в Тевризе. Но, по данным ГИС Торги, аукционы не состоялись, а имущество продадут уже на банкротных торгах.