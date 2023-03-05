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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Омске выставили на продажу частный детский сад за 780 тысяч рублей

5 марта 2023, 03:45
Фото: Город55
Детский сад находится в Октябрьском округе.

В Октябрьском округе на улице 20 лет РККА продают частный детский сад «Теремок» стоимостью 780 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте «Авито».

Детский сад работает более 8-ми лет и, по словам продавца, регулярно приносит прибыль от 80 до 140 тысяч рублей. Также в объявлении указано, что у дошкольного учреждения есть свой сайт, телефон, а также игровая комната с шумоизоляцией.

Окупаемость такого бизнеса — 9 месяцев.

«Идеальный вариант для мамочек. Благодаря минимальной занятости можно полноценно заниматься личными делами, спортом, хобби и конечно своей семьей», — указал продавец.
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#Ксения Карагодина#Продажа бизнеса#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск#Омская область
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