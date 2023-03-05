В Омске выставили на продажу частный детский сад за 780 тысяч рублей

Детский сад работает более 8-ми лет и, по словам продавца, регулярно приносит прибыль от 80 до 140 тысяч рублей. Также в объявлении указано, что у дошкольного учреждения есть свой сайт, телефон, а также игровая комната с шумоизоляцией.