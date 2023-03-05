В Омске выставили на продажу частный детский сад за 780 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В Октябрьском округе на улице 20 лет РККА продают частный детский сад «Теремок» стоимостью 780 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте «Авито».
Детский сад работает более 8-ми лет и, по словам продавца, регулярно приносит прибыль от 80 до 140 тысяч рублей. Также в объявлении указано, что у дошкольного учреждения есть свой сайт, телефон, а также игровая комната с шумоизоляцией.
Окупаемость такого бизнеса — 9 месяцев.
«Идеальный вариант для мамочек. Благодаря минимальной занятости можно полноценно заниматься личными делами, спортом, хобби и конечно своей семьей», — указал продавец.