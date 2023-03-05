Шумиха вокруг ЧВК «Редан», приговор подросткам из Юрьевки и нападки «омикрона»

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В Омске первая сходка участников ЧВК «Редан» началась мирно на Театральной площади, а закончилась драками и задержаниями в «МЕГЕ». Кстати, сами «редановцы» из ТЦ исчезли, а под задержания попали только их оппоненты. Как раз после исполнения «победной стойки», где «спортики» радовались своей силе и снимали это на видео, подоспел ОМОН.
Во время второй сходки «редановцев» сразу же задержали ОМОновцы. На этот раз встреча прошла напротив ОмГУПСа, где 5 анимешников хотели оккупировать ресторан «Вкусно и точка». Сотрудники полиции уже были на месте. Только «спортиков» похоже, в этот раз не пригласили. На месте работал ОМОН, а сотрудники полиции просили не снимать происходящее на видео. Кстати, на горизонте все же появились «оффники», но в этот раз они лишь наблюдали за происходящими задержаниями.
На третьей сходке полицейские задержали свыше 50 подростков в «МЕГЕ». А корреспонденту Города55 провели «экскурсию» в автозаке. Отметим, что на досмотр уводил всех в спортивной одежде и девушки не исключение. В ТЦ даже работали кинологи с собаками и сотрудники Росгвардии. А у места сбора «KFC», как и во всей «МЕГЕ» дежурили полицейские. Молодые люди не успевали сойти с рейсового автобуса, как их сразу задерживали и уводили на досмотр. У них находили ножи, газовые и перцовые баллончики, а также спецмолоток для разбития стекол и пневматический пистолет, который стреляет металлическими шариками.
В Павлоградском районном суде Омской области вынесли приговор 15-летней дочери из убитой семьи и ее 18-летнему парню. Суд признал их виновными в убийстве с особой жестокостью 3-х человек, в том числе малолетнего ребенка. Подростки получили 13 лет на двоих. По версии следствия и суда в деревне Юрьевка на тот момент 14-летняя школьница подговорила своего парня, которому в то время было 17 лет, убить свою 35-летнюю мать и 38-летнего отчима. Родители были против отношений подростков и всячески мешали им. В живых школьница оставила только 6-летнего брата.
49-летнего омича приговорили к 20 годам заключения за изнасилование 9-летней девочки. Мужчина заманил ребенка на пустырь и совершил насилие, угрожая убийством. При этом он причинил девочке телесные повреждения, передает Общественная служба новостей. Пострадавшую отвез в больницу местный житель. Подозреваемого задержали спустя сутки. Им оказался бывший заключенный, который недавно освободился из колонии и находился под административным надзором. Его признали виновным по часть 4 стати 131 и 132 УК РФ.
Омскому полицейскому предъявили обвинение после выстрела в коллегу. В СКР по Омской области сообщили, что сотруднику полиции, выстрелившему в своего коллегу, следователи предъявили обвинение по статье «Убийство». Обвиняемого задержали. В скором времени следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте. Напомним, что в Калачинске сотрудник ППС выстрелил коллеге в живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. А 1 марта, стало известно о его смерти, после этого было возбуждено уголовное дело. Сразу после сообщений о перестрелке началась служебная проверка. Полицейского, который начал стрельбу, уволят из полиции.
В Омской области из-за коронавируса до конца марта продлили режим повышенной готовности. Это решили на очередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19. По данным Роспотребнадзора в Омской области ежедневно регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. В связи с распространением новых вариантов штамма Omicron в регионе растет заболеваемости ковидом уже седьмую неделю подряд. Отметим, что штамм Omicron подтвержден во всех исследованных образцах за последнюю неделю. С 20 по 26 февраля зарегистрировали 1157 случаев ковида.