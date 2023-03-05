Шумиха вокруг ЧВК «Редан», приговор подросткам из Юрьевки и нападки «омикрона»

На третьей сходке полицейские задержали свыше 50 подростков в «МЕГЕ». А корреспонденту Города55 провели «экскурсию» в автозаке. Отметим, что на досмотр уводил всех в спортивной одежде и девушки не исключение. В ТЦ даже работали кинологи с собаками и сотрудники Росгвардии. А у места сбора «KFC», как и во всей «МЕГЕ» дежурили полицейские. Молодые люди не успевали сойти с рейсового автобуса, как их сразу задерживали и уводили на досмотр. У них находили ножи, газовые и перцовые баллончики, а также спецмолоток для разбития стекол и пневматический пистолет, который стреляет металлическими шариками.