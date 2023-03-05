«Развели» молодого бизнесмена. Студент перевел 33 тысячи мошенникам за тюльпаны

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Управление МВД России по Омской области сообщает, что 20-летний житель Кировского округа написал заявление в полицию о хищении денег обманным путем.
Студент рассказал, что хотел подзаработать перед 8 марта и нашел сайт по оптовой продаже цветов. Стоимость тюльпанов варьировалась от 39 до 54 рублей. Омич связался через мессенджер с продавцом, который якобы является главой крестьянско-фермерского хозяйства. По итогу они заключили договор о приобретении партии цветов на сумму 66 тысяч рублей, но только при условии 50% предоплаты. Студент, ничего не подозревая, перевел на указанный счет 33 тысячи рублей.
«По условиям договора в первых числах марта с омичом должен был связать экспедитор, однако ему никто так и не позвонил. Когда потерпевший повторно зашел на сайт организации, то обнаружил, что объявление пользователя удалено, а размещенные отзывы о поставщике — как о мошеннике», — уточняют в полиции.
Полицейские сделали запрос в банковские организации, чтобы узнать о движении денежных средств по счетам. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.