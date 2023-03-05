«Развели» молодого бизнесмена. Студент перевел 33 тысячи мошенникам за тюльпаны

Студент рассказал, что хотел подзаработать перед 8 марта и нашел сайт по оптовой продаже цветов. Стоимость тюльпанов варьировалась от 39 до 54 рублей. Омич связался через мессенджер с продавцом, который якобы является главой крестьянско-фермерского хозяйства. По итогу они заключили договор о приобретении партии цветов на сумму 66 тысяч рублей, но только при условии 50% предоплаты. Студент, ничего не подозревая, перевел на указанный счет 33 тысячи рублей.