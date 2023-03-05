Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

«Развели» молодого бизнесмена. Студент перевел 33 тысячи мошенникам за тюльпаны

5 марта 2023, 06:13
Фото: Город55

Омский студент лишился денег при попытке заработать на продаже тюльпанов к 8 марта

По окончанию проверки будет возбуждено уголовное дело.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что 20-летний житель Кировского округа написал заявление в полицию о хищении денег обманным путем.

Студент рассказал, что хотел подзаработать перед 8 марта и нашел сайт по оптовой продаже цветов. Стоимость тюльпанов варьировалась от 39 до 54 рублей. Омич связался через мессенджер с продавцом, который якобы является главой крестьянско-фермерского хозяйства. По итогу они заключили договор о приобретении партии цветов на сумму 66 тысяч рублей, но только при условии 50% предоплаты. Студент, ничего не подозревая, перевел на указанный счет 33 тысячи рублей.

«По условиям договора в первых числах марта с омичом должен был связать экспедитор, однако ему никто так и не позвонил. Когда потерпевший повторно зашел на сайт организации, то обнаружил, что объявление пользователя удалено, а размещенные отзывы о поставщике — как о мошеннике», — уточняют в полиции.

Полицейские сделали запрос в банковские организации, чтобы узнать о движении денежных средств по счетам. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Хотел заработать на бирже. Электромонтер из Омска перевел мошенникам полмиллиона
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Мошенники#Деньги#Студент#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Бизнес#Бизнесмен#Новости#Подработка#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
В Омске каждую неделю решили полностью перекрывать Ленинградский мост
Вчера, 12:41
Богатейшие омичи. Дмитрий Елизаров отправился покорять рынок бухучета
Вчера, 04:39
В Омске задержали администратора ЧВК «Рёдан»
3 марта 22:03
Идея создать единую дирекцию для парков Омска не нашла поддержки
Вчера, 04:00
Приватизация «Тепловой компании» в Омске перешла в решающую фазу
Вчера, 05:00
Словно по дуновению ветерка. Омский яхт-клуб снова сменил официальное название
Вчера, 07:00