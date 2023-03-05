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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Порывы на 9 улицах. В омском «Водоканале» сообщили о результатах ночных работ

5 марта 2023, 04:32
Фото: Город55

Омичам сообщили о результатах борьбы на 9 порывах на сетях «Водоканала»

В 4-х местах работы уже завершились.

В «Росводоканале» сообщили, что 4 марта в разных районах Омска проводились ремонтные работы из-за проблем с водопроводом. Бригады работали на:

  • ул. 4 Челюскинцев, 95, 97;
  • ул. 5-я Кордная, 10;
  • ул. 5 Армии, 44;
  • ул. Пархоменко, 7;
  • ул. Рощинская 1;
  • Космический проспект, 32;
  • перекрёсток улиц Ленина и Короленко;
  • ул. 19-я Линия, 51;
  • ул. Октябрьская, 107.

Также в водоканале уточнили, что устранение на трубопроводе усложнила вода, которая выходила на поверхность на расстоянии от места повреждения. И поиски самого повреждения заняли много времени.

Чуть позже в паблике «Росводоканал Омск» появилась информация о завершении работ на 5-й Кордной, Рощинской, Пархоменко, Космическом проспекте.

#Ксения Карагодина#Водопровод#Ремонт водопровода#Порыв водопровода#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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