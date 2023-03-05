Порывы на 9 улицах. В омском «Водоканале» сообщили о результатах ночных работ

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В «Росводоканале» сообщили, что 4 марта в разных районах Омска проводились ремонтные работы из-за проблем с водопроводом. Бригады работали на:
Также в водоканале уточнили, что устранение на трубопроводе усложнила вода, которая выходила на поверхность на расстоянии от места повреждения. И поиски самого повреждения заняли много времени.
Чуть позже в паблике «Росводоканал Омск» появилась информация о завершении работ на 5-й Кордной, Рощинской, Пархоменко, Космическом проспекте.