Омичам показали видео переворота грузовика на трамвайные пути

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали видео, где хорошо виден момент аварии с переворотом, произошедший 4 марта на улице Жукова.
Напомним, что в сообществе сначала появились фотографии с места аварии. На них показали последствия столкновения грузового фургона с автомобилем Toyota Camry. Отметим, что от столкновения фургон упал на трамвайные пути, перекрыв движение.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.