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Омичам показали видео переворота грузовика на трамвайные пути

5 марта 2023, 08:50
Фото: Скриншот «Инцидент Омск»
иллюстрация
Грузовик прямо на перекрестке протаранил «легковушку», которая совершала поворот на ул. Масленникова со встречной полосы.

В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали видео, где хорошо виден момент аварии с переворотом, произошедший 4 марта на улице Жукова.

Напомним, что в сообществе сначала появились фотографии с места аварии. На них показали последствия столкновения грузового фургона с автомобилем Toyota Camry. Отметим, что от столкновения фургон упал на трамвайные пути, перекрыв движение.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.

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#Ксения Карагодина#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Трамвай#Трамвайные пути#Новости#Омск#Омская область#Видео
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