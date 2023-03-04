В Омске задержали администратора ЧВК «Рёдан»

«Для выяснения» брали как юношей, так и девушек и к 18 часам число задержанных перевалило за 50 человек, но, по информации нашего источника, силовики работали до упора, то есть до закрытия «Меги», следовательно, можно предположить, что и «посетителей» в автозаках прибавилось в разы.