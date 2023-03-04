В Омске задержали администратора ЧВК «Рёдан»

Posted Сегодня, 22:03
Published Сегодня, 22:03
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В Омске уже четвертый день подряд продолжаются облавы на последователей ЧВК «Рёдан» и противоборствующих им «оффников». В пятницу, 3 марта, силовики провели очередной рейд в ТРЦ «Мега».
Между тем, как рассказал Городу55 источник в силовых структурах, в этот же день в Омске, возможно, был задержан, так называемый, администратор ЧВК «Рёдан». Им, по словам нашего собеседника, оказался студент одного из\омских вузов, который имеет гражданство Республики Казахстан.
Напомним, в пятницу в «Меге» должна была состояться очередная «сходка» последователей ЧВК «Рёдан». Назначали ее на 15 часов по омскому времени, однако уже примерно с 14 часов к торговому комплексу подъехало не менее 12 автомобилей силовых служб, – полиции, ОМОНа, Росгвардии, кинологической службы. Среди этого разнообразия «выделялись» сразу 3 автозака.
И началось. «Рёдановцев», «оффников», «скинхедов» и еще не весть кого задерживали на улице, на входе, внутри «Меги», на парковке, вылавливали на остановках прямо при выходе из автобуса. Абсолютно на каждом входе в ТРЦ дежурили силовики.
«Для выяснения» брали как юношей, так и девушек и к 18 часам число задержанных перевалило за 50 человек, но, по информации нашего источника, силовики работали до упора, то есть до закрытия «Меги», следовательно, можно предположить, что и «посетителей» в автозаках прибавилось в разы.
Помимо самих задержанных полицейские собрали и довольно-таки внушительный улов из ножей, газовых и перцовых баллончиков, специального молотка для разбития стекол и пневматического пистолета, стреляющего металлическими шариками.
О том как «охотились» на ЧВК «Рёдан» в омской «Меге» смотрите в нашем ролике, так сказать, без каких-либо комментариев.