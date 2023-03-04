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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Омске на трамвайные пути «прилег» грузовик после столкновения с легковушкой

4 марта 2023, 09:36
Фото: Город55
иллюстрация
Омским трамваям этой весной не везет. После столкновения с автомобилем Toyota Camry грузовик перевернулся на трамвайные пути.

В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали фотографии с места аварии на ул. Маршала Жукова. Грузовой фургон столкнулся с автомобилем Toyota Camry. От столкновения фургон упал на трамвайные пути, перекрыв движение.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. В ведомстве сообщили, что обошлось без пострадавших.

Напомним, омским трамваям и так сократили маршрут из-за обледенения путей после аварии на водопроводе. А сегодня пришлось еще и ждать, пока уберут грузовик.

Фото: скриншот сообщества Инцидент Омск
#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Дороги#Трамвайные пути#Без пострадавших#Авария#Перевернулся автомобиль#Госавтоинспекция#Общество#Город#Происшествия#Новости
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