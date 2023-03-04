В Омске на трамвайные пути «прилег» грузовик после столкновения с легковушкой

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали фотографии с места аварии на ул. Маршала Жукова. Грузовой фургон столкнулся с автомобилем Toyota Camry. От столкновения фургон упал на трамвайные пути, перекрыв движение.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. В ведомстве сообщили, что обошлось без пострадавших.
Напомним, омским трамваям и так сократили маршрут из-за обледенения путей после аварии на водопроводе. А сегодня пришлось еще и ждать, пока уберут грузовик.