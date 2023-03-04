В Омске каждую неделю решили полностью перекрывать Ленинградский мост

Сергей Шелест сообщил у себя в телеграм-канале, что побывал с инспекцией на Ленинградском мосту. Мэр рассказал, что на объекте работают около 40 специалистов. Подрядчик ООО «СтройТраст» сейчас проводит демонтажные и подготовительные работы. Не только на самом мосту, но и внутри. Также сооружают временные пути подъезда.