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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Омске каждую неделю решили полностью перекрывать Ленинградский мост

4 марта 2023, 12:41
Фото: Город55
ремонт Ленинградского моста
Омичам придется объезжать. Мост уже перекрывали на ночь 28 февраля и 1 марта. Опыт хотят повторять на постоянной основе.

Сергей Шелест сообщил у себя в телеграм-канале, что побывал с инспекцией на Ленинградском мосту. Мэр рассказал, что на объекте работают около 40 специалистов. Подрядчик ООО «СтройТраст» сейчас проводит демонтажные и подготовительные работы. Не только на самом мосту, но и внутри. Также сооружают временные пути подъезда.

Строители попросили перекрывать движение полностью хотя бы раз в неделю, чтобы работы могли вестись оперативнее. Ранее мост уже перекрывали в ночь на 28 февраля и 1 марта.

Отметим, что вечером перед первым перекрытием моста сотрудник Города55 как раз стоял там в пробке. Был замечен один гусеничный экскаватор Hitachi, один электрогенератор, железная кабинка и немного снятого полотна. К тому моменту подрядчик готовился снимать контактную троллейбусную сеть, сняты были перила моста, установили бетонные блоки.

Напомним, начался ремонт 15 февраля, и город сразу настигли 9-10 балльные пробки. Решено было с 8 марта запретить грузовикам проезд по мосту на время ремонта.

ремонт Ленинградского мостаремонт Ленинградского моста
ремонт Ленинградского мостаремонт Ленинградского моста
ремонт Ленинградского мостаремонт Ленинградского моста
ремонт Ленинградского моста
Фото: Город55
Грузовикам с 8 марта запретят проезжать по Ленинградскому мосту в Омске
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Экономика#Дороги#Строительство#Ленинградский мост#Ремонт моста#Капитальный ремонт#Новости#Омск#Сергей шелест
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