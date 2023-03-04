В Омске каждую неделю решили полностью перекрывать Ленинградский мост

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Сергей Шелест сообщил у себя в телеграм-канале, что побывал с инспекцией на Ленинградском мосту. Мэр рассказал, что на объекте работают около 40 специалистов. Подрядчик ООО «СтройТраст» сейчас проводит демонтажные и подготовительные работы. Не только на самом мосту, но и внутри. Также сооружают временные пути подъезда.
Строители попросили перекрывать движение полностью хотя бы раз в неделю, чтобы работы могли вестись оперативнее. Ранее мост уже перекрывали в ночь на 28 февраля и 1 марта.
Отметим, что вечером перед первым перекрытием моста сотрудник Города55 как раз стоял там в пробке. Был замечен один гусеничный экскаватор Hitachi, один электрогенератор, железная кабинка и немного снятого полотна. К тому моменту подрядчик готовился снимать контактную троллейбусную сеть, сняты были перила моста, установили бетонные блоки.
Напомним, начался ремонт 15 февраля, и город сразу настигли 9-10 балльные пробки. Решено было с 8 марта запретить грузовикам проезд по мосту на время ремонта.