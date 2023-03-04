Социальные гарантии. В ближайшее время омским сиротам купят 97 квартир

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Пресс-служба правительства Омской области сообщила о ходе обеспечения жильем детей-сирот Омска и области.
В городе планируют закупить 86 квартир. 63 — у собственников, а 23 — по договорам инвестирования. Еще 11 квартир ищут для сирот из Крутинки, Саргатки, Тюкалинска и Любино.
На следующей неделе откроются торги на 25 квартир в Омске и Любино. С начала года заключены контракты на 14 квартир, еще 17 контрактов на стадии оформления. Всего до начала апреля в планах заключить контракты на 137 квартир.
Всего в 2023 году на приобретение жилья для сирот предусмотрено более 860 млн рублей, из них 306 млн рублей — средства федерального бюджета. Это позволит приобрести не менее 234 квартир на рынке готового жилья и через инвестиции в строительство.