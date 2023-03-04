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Updated Сегодня, 06:31

Социальные гарантии. В ближайшее время омским сиротам купят 97 квартир

4 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области начались аукционы на покупку 97 квартир для сирот без жилья

За март планируется заключить контракты на 137 квартир для омских сирот.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о ходе обеспечения жильем детей-сирот Омска и области.

В городе планируют закупить 86 квартир. 63 — у собственников, а 23 — по договорам инвестирования. Еще 11 квартир ищут для сирот из Крутинки, Саргатки, Тюкалинска и Любино.

На следующей неделе откроются торги на 25 квартир в Омске и Любино. С начала года заключены контракты на 14 квартир, еще 17 контрактов на стадии оформления. Всего до начала апреля в планах заключить контракты на 137 квартир.

Всего в 2023 году на приобретение жилья для сирот предусмотрено более 860 млн рублей, из них 306 млн рублей — средства федерального бюджета. Это позволит приобрести не менее 234 квартир на рынке готового жилья и через инвестиции в строительство.

Для сирот из Омской области в 2023 году купят 234 квартиры
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#Дарья Зыкова#Правительство Омской области#Жилье#Дети-сироты#Новоселье#Квартиры для сирот#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Социальные гарантии
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