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Сменился директор. Продавать омичам автомобили будет человек из Краснодарского края

4 марта 2023, 05:37
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске сменился руководитель крупного автомобильного салона

ООО «Барс-Запад» поставили продавать омичам автомобили Kia выходца из Краснодарского края Александра Гладуна.

Как выяснил Город55, у омской торговой компании ООО «Барс-Запад» сменился руководитель. Теперь директором в салонах Kia на Волгоградской и 2-й Кольцевой будет Александр Гладун вместо Станислава Алексеева, который руководил в Омске поочередно пятью автоцентрами: «Барсами», а до этого — «Евразией».

Новый директор прибыл из Краснодарского края, раньше он руководил «Евразией» в Горячем Ключе. В Омске от стал управляющим сразу 4 направлений «Барса» — «Запад», «Азия», «Автоэксперт» и «Эксперт».

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#Дарья Зыкова#Омск#Автомобили#Торговля#Директор#Бизнес-новости#Бизнес#Смена руководства#Общество#Город#Экономика#Новости#Омская область
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