Сменился директор. Продавать омичам автомобили будет человек из Краснодарского края

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:37
Как выяснил Город55, у омской торговой компании ООО «Барс-Запад» сменился руководитель. Теперь директором в салонах Kia на Волгоградской и 2-й Кольцевой будет Александр Гладун вместо Станислава Алексеева, который руководил в Омске поочередно пятью автоцентрами: «Барсами», а до этого — «Евразией».
Новый директор прибыл из Краснодарского края, раньше он руководил «Евразией» в Горячем Ключе. В Омске от стал управляющим сразу 4 направлений «Барса» — «Запад», «Азия», «Автоэксперт» и «Эксперт».