Сменился директор. Продавать омичам автомобили будет человек из Краснодарского края

Как выяснил Город55, у омской торговой компании ООО «Барс-Запад» сменился руководитель. Теперь директором в салонах Kia на Волгоградской и 2-й Кольцевой будет Александр Гладун вместо Станислава Алексеева, который руководил в Омске поочередно пятью автоцентрами: «Барсами», а до этого — «Евразией».