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Словно по дуновению ветерка. Омский яхт-клуб снова сменил официальное название

4 марта 2023, 07:00
Фото: Город55
иллюстрация

Омский яхт-клуб в шестой раз за 21 год зарегистрировал новое имя

История смены имен. Некогда «Омский губернаторский яхт-клуб» стал называться «Спортивная школа „Сибирь“.

Город55 выяснил, что открытый еще при Леониде Полежаеве «Омский губернаторский яхт-клуб» вновь сменил юридическое название.

Имена менялись «как перчатки» в 2005, 2011, 2015, 2019 и 2023 годах. Притом, что за текущий год это уже вторая смена наименования. 11 января полное «имя» поменяли на «Автономное учреждение Омской области „Спортивная школа „Омский яхт-клуб“. А с 1 марта он стал называться „Автономное учреждение Омской области дополнительного образования „Спортивная школа „Сибирь“. Директором остался бессменный Сергей Щербаков, назначенный еще в 2002 году.

Напомним, яхт-клуб решил в этом и следующем году организовать исследовательскую экспедицию в верховья Иртыша, вплоть до запада Китая.

Александру Буркову доложили о ходе подготовки экспедиции в верховья Иртыша
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#Дарья Зыкова#Омск#Яхта#Парусный спорт#Учреждения#Название#Общество#Город#Новости#Омская область#Сергей Щербаков#Иртыш
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