Словно по дуновению ветерка. Омский яхт-клуб снова сменил официальное название

Имена менялись «как перчатки» в 2005, 2011, 2015, 2019 и 2023 годах. Притом, что за текущий год это уже вторая смена наименования. 11 января полное «имя» поменяли на «Автономное учреждение Омской области „Спортивная школа „Омский яхт-клуб“. А с 1 марта он стал называться „Автономное учреждение Омской области дополнительного образования „Спортивная школа „Сибирь“. Директором остался бессменный Сергей Щербаков, назначенный еще в 2002 году.