Приватизация «Тепловой компании» в Омске перешла в решающую фазу

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Администрация Омска предоставила комитету Городского совета по вопросам экономического развития отчет о своей работе по реализации новых положений двух федеральных законов — «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Речь, в частности, о приватизации ряда омских МУПов.
В списке, который есть в распоряжении Города55, есть и многострадальная «Тепловая компания». Еще в 2014 году было решено преобразовать этот МУП в акционерное общество, но процесс затянулся. Однако теперь чиновники говорят о переходе в решающую фазу.
— Предприятие включено в программу приватизации муниципального имущества города Омска на 2023 год, — уточняется в документе. — Ведется работа по составлению передаточного акта. Подготовлен и проходит процедуру согласования проект распоряжения администрации города Омска…
Напомним: Омский городской совет одобрил приватизацию «Тепловой» в ноябре прошлого года. Сейчас компания переживает очень непростые времена, и в мэрии рассчитывают, что превращение ТК в акционерное общество улучшит ситуацию. Однако и здесь могут быть подводные камни, связанные с необходимостью закрывать долги, выпускать ценные бумаги, закладывать в тариф предпринимательскую прибыль.