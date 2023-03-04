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Приватизация «Тепловой компании» в Омске перешла в решающую фазу

4 марта 2023, 05:00
Фото: Город55
иллюстрация
Проект распоряжения мэрии уже проходит согласование.

Администрация Омска предоставила комитету Городского совета по вопросам экономического развития отчет о своей работе по реализации новых положений двух федеральных законов — «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Речь, в частности, о приватизации ряда омских МУПов.

В списке, который есть в распоряжении Города55, есть и многострадальная «Тепловая компания». Еще в 2014 году было решено преобразовать этот МУП в акционерное общество, но процесс затянулся. Однако теперь чиновники говорят о переходе в решающую фазу.

— Предприятие включено в программу приватизации муниципального имущества города Омска на 2023 год, — уточняется в документе. — Ведется работа по составлению передаточного акта. Подготовлен и проходит процедуру согласования проект распоряжения администрации города Омска…

Напомним: Омский городской совет одобрил приватизацию «Тепловой» в ноябре прошлого года. Сейчас компания переживает очень непростые времена, и в мэрии рассчитывают, что превращение ТК в акционерное общество улучшит ситуацию. Однако и здесь могут быть подводные камни, связанные с необходимостью закрывать долги, выпускать ценные бумаги, закладывать в тариф предпринимательскую прибыль.

 

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#Тепловая компания#Горсовет#Николай Эйхвальд
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