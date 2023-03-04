Омский водоканал рассказал пострадавшим о ходе ремонта на прорывах

Пресс-служба омского водоканала сообщила, что по адресу ул. Омская — 115 завершили работы. Воду вернули в 18:45 3 марта. Всего от воды отключали 11 домов на время работ.



Отключили водоснабжение на ул. Пархоменко с 18 часов. 14 жилых домов и 3 административных здания временно останутся без воды, пока устраняют аварию. Омский водоканал принес горожанам извинения за временные неудобства.