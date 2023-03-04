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Омский водоканал рассказал пострадавшим о ходе ремонта на прорывах

4 марта 2023, 04:00
Фото: 1MI
иллюстрация
В компании рассказали о судьбе водоснабжения 28 омских домов — жилых и административных.

Пресс-служба омского водоканала сообщила, что по адресу ул. Омская — 115 завершили работы. Воду вернули в 18:45 3 марта. Всего от воды отключали 11 домов на время работ.

Отключили водоснабжение на ул. Пархоменко с 18 часов. 14 жилых домов и 3 административных здания временно останутся без воды, пока устраняют аварию. Омский водоканал принес горожанам извинения за временные неудобства.

Напомним, череда аварий произошла из-за гидроудара в городской системе водоснабжения. В Октябрьском и Центральном округах прорвало трубопроводы.

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#Дарья Зыкова#Омск#Ремонт#Прорыв трубы#Аварии#Водоснабжение#Росводоканал#Общество#Город#Происшествия#Новости
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