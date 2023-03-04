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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

«Омский электротехнический завод» отстроит производство в особой экономической зоне

4 марта 2023, 08:26
Фото: 1MI
иллюстрация
В особую экономическую зону «Авангард» войдет новое производство на 12,5 тыс. «квадратов». Разрешение на строительство получил завод, принадлежащий Антропенко.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство производственного объекта на территории особой экономической зоны «Авангард» в Советском округе.

На производстве будут делать крепежи и соединительные детали. Запланировано здание на 12 509 кв. м. переменной этажности. Разрешение выдали застройщику ООО «Омский электротехнический завод», принадлежащему семье Антропенко.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что этот проект на ул. Комбинатской прошел экспертизу, как и еще один, согласно которому реконструируют завод зольного кирпича.

Семья Антропенко готовится строить в Омске еще одно производство
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#Дарья Зыкова#Омск#Мэрия#Департамент градостроительства#Общество#Город#Экономика#Строительство#Промышленное производство#Новости#Игорь Антропенко#Александр Антропенко
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