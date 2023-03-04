«Омский электротехнический завод» отстроит производство в особой экономической зоне

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство производственного объекта на территории особой экономической зоны «Авангард» в Советском округе.
На производстве будут делать крепежи и соединительные детали. Запланировано здание на 12 509 кв. м. переменной этажности. Разрешение выдали застройщику ООО «Омский электротехнический завод», принадлежащему семье Антропенко.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что этот проект на ул. Комбинатской прошел экспертизу, как и еще один, согласно которому реконструируют завод зольного кирпича.