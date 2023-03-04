Омская область в конце марта попадет под действие сильной магнитной бури

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Исследователи лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщили, что в марте жителям Омской области стоит ждать повышенной солнечной активности и даже полноценных магнитных бурь.
На 5 марта ожидается возмущение магнитосферы с 11 утра до 13 часов дня. На 6 марта прогнозируют такое же возмущение, но с 6 утра и до полудня. Вероятность бури 5 числа — 30%, а 6 — 25. Вероятность сильного магнитного шторма не равна нулю. Астрономы оценивают ее в 5%.
Возмущения того же уровня ждут омичей 7, 15 и 25 марта. 26 марта прогнозируют сильную бурю уровня «G3», которая стихнет 27 числа до уровня «G2», а 28 марта до относительно безопасного уровня возбужденной магнитосферы.
Метеозависимым омичам на время бури лучше не планировать важных мероприятий, беречь себя и близких. А перед этим стоит запастись лекарствами от мигрени.