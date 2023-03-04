Омская область в конце марта попадет под действие сильной магнитной бури

На 5 марта ожидается возмущение магнитосферы с 11 утра до 13 часов дня. На 6 марта прогнозируют такое же возмущение, но с 6 утра и до полудня. Вероятность бури 5 числа — 30%, а 6 — 25. Вероятность сильного магнитного шторма не равна нулю. Астрономы оценивают ее в 5%.