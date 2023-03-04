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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Омская область в конце марта попадет под действие сильной магнитной бури

4 марта 2023, 11:45
Фото: 1MI
иллюстрация
На пике бурю ожидают уровня «G3», что на 2 уровня слабее экстремального. Метеозависимым омичам придется нелегко.

Исследователи лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщили, что в марте жителям Омской области стоит ждать повышенной солнечной активности и даже полноценных магнитных бурь.

На 5 марта ожидается возмущение магнитосферы с 11 утра до 13 часов дня. На 6 марта прогнозируют такое же возмущение, но с 6 утра и до полудня. Вероятность бури 5 числа — 30%, а 6 — 25. Вероятность сильного магнитного шторма не равна нулю. Астрономы оценивают ее в 5%.

Возмущения того же уровня ждут омичей 7, 15 и 25 марта. 26 марта прогнозируют сильную бурю уровня «G3», которая стихнет 27 числа до уровня «G2», а 28 марта до относительно безопасного уровня возбужденной магнитосферы.

Метеозависимым омичам на время бури лучше не планировать важных мероприятий, беречь себя и близких. А перед этим стоит запастись лекарствами от мигрени.

Фото: скриншот сайта ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Северное сияние в Омской области. На Земле бушует сильная магнитная буря
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#Омск#Магнитные бури#Прогноз#Метеозависимость#Активность на солнце#Астрономия#Общество#Город#Новости#Омская область#Дарья Зыкова
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