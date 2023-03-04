Нет слов, одни маты. В Омске водителя-дебошира задержали на 18 суток

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что 18 суток под административным арестом проведет нарушитель ПДД из Кемеровской области, учинивший ночью скандал на Левобережье.
Около 02:20 сотрудники Госавтоинспекции заметили на улице Крупской автомобиль Chevrolet, движущийся криво. Водитель по требованию остановился, но документы не предъявлял, несмотря на неоднократные просьбы. Автоинспекторы заметили признаки опяянения. Мужчина пытался скрыться, оказал сопротивление при задержании, отказался от медицинского освидетельствования. Вел себя «нецензурно». Сотрудникам полиции пришлось «вязать» дебошира с применением физической силы.
Возмутитель ночного спокойствия оказался 27-летним жителем Кемеровской области, не имеющим водительских прав. На него составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кировский районный суд принял решение отправить нарушителя под арест на 18 суток.