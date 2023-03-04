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Нет слов, одни маты. В Омске водителя-дебошира задержали на 18 суток

4 марта 2023, 05:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске отправили под арест на 18 суток водителя из Кемеровской области

Кемеровчанин ездил без прав, выказал неповиновение и отказался от медосвидетельствования. Омский суд отправил его за решетку на 18 суток.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что 18 суток под административным арестом проведет нарушитель ПДД из Кемеровской области, учинивший ночью скандал на Левобережье.

Около 02:20 сотрудники Госавтоинспекции заметили на улице Крупской автомобиль Chevrolet, движущийся криво. Водитель по требованию остановился, но документы не предъявлял, несмотря на неоднократные просьбы. Автоинспекторы заметили признаки опяянения. Мужчина пытался скрыться, оказал сопротивление при задержании, отказался от медицинского освидетельствования. Вел себя «нецензурно». Сотрудникам полиции пришлось «вязать» дебошира с применением физической силы.

Возмутитель ночного спокойствия оказался 27-летним жителем Кемеровской области, не имеющим водительских прав. На него составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кировский районный суд принял решение отправить нарушителя под арест на 18 суток.

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#Дарья Зыкова#Административный арест#Нарушение пдд#Дебошир#Госавтоинспекция#Неповиновение полиции#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Суд#Задержание#Видео
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