Нет слов, одни маты. В Омске водителя-дебошира задержали на 18 суток

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что 18 суток под административным арестом проведет нарушитель ПДД из Кемеровской области, учинивший ночью скандал на Левобережье.



Около 02:20 сотрудники Госавтоинспекции заметили на улице Крупской автомобиль Chevrolet, движущийся криво. Водитель по требованию остановился, но документы не предъявлял, несмотря на неоднократные просьбы. Автоинспекторы заметили признаки опяянения. Мужчина пытался скрыться, оказал сопротивление при задержании, отказался от медицинского освидетельствования. Вел себя «нецензурно». Сотрудникам полиции пришлось «вязать» дебошира с применением физической силы.