Легенда сменила имя, город застревал во льду и ругался с подрядчиками. Омск сегодня

Новость № 1. «Рожденный» при Леониде Полежаеве яхт-клуб снова сменил официальное название. Уже в 6 раз за 21 год жизни. В 2002 году учреждение называлось «Омский губернаторский яхт-клуб». Потом раз в несколько лет названия менялись. В этом году учреждение побило собственный рекорд и переименовалось дважды. В январе — в АУ «СШ „Омский яхт-клуб“, а теперь в АУ „СШ „Сибирь“. Директором остался бессменный Сергей Щербаков.