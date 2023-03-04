Легенда сменила имя, город застревал во льду и ругался с подрядчиками. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Новость № 1. «Рожденный» при Леониде Полежаеве яхт-клуб снова сменил официальное название. Уже в 6 раз за 21 год жизни. В 2002 году учреждение называлось «Омский губернаторский яхт-клуб». Потом раз в несколько лет названия менялись. В этом году учреждение побило собственный рекорд и переименовалось дважды. В январе — в АУ «СШ „Омский яхт-клуб“, а теперь в АУ „СШ „Сибирь“. Директором остался бессменный Сергей Щербаков.
Новость № 2. Омичи, не сговариваясь, пожаловались на один и тот же закованный в лед участок дороги. На пересечении ул. 33-й Северной и 19-й Амурской одинаково застревают «КамАЗы» и таксисты. Грузового застрявшего выкапывали прохожие, а вот водитель такси пытался выкопать автомобиль сам и сломал ногу. Прибывшие медики оказывали ему помощь, стоя по щиколотки в ледяной воде.
Новость № 3. Подрядчику ООО «Хатман Групп» пригрозили расторжением контракта. Строители оценили свою работу и материалы значительно выше, чем было заложено в контракте. Они предоставили отчет, обосновывающий повышение стоимости с 295,6 млн рублей до 506 млн рублей, но омские власти с этим не согласились и дали строителям неделю на то, чтобы все снова пересчитать.