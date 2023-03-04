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Идея создать единую дирекцию для парков Омска не нашла поддержки

4 марта 2023, 04:00
Фото: Город55
иллюстрация
В городской администрации считают это нецелесообразным.

На следующей неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки — «О создании единой дирекции муниципальных парков».

Суть в том, что депутаты направили в городскую администрацию официальный запрос на тему «Не является ли целесообразным объединить управление всеми муниципальными парками, кроме парка Победы, в одном ведомстве?». В распоряжении Города55 оказался официальный ответ за подписью мэра Омска Сергея Шелеста. Если коротко, он отрицательный.

— В настоящее время является более актуальной не задача объединения парков, — говорится в письме, — а задача развития каждого парка по своей уникальной траектории.

Парки 300-летия Омска, 30-летия ВЛКСМ и Советский, согласно документу, — «парки развлечений и аттракционов», «Зеленый остров» «активно развивается в направлении сохранения ландшафта и наполнения событиями», а в парке Победы «необходимо просто обеспечивать чистоту и порядок».

Авторы письма отмечают, что теоретически позиционирование парковой системы как единого целого может иметь положительное значение, но время для этого еще не пришло:

— Только после проведения мероприятий, направленных на индивидуализацию и повышение привлекательности для горожан всех муниципальных парков, можно говорить об их информационном (логистическом) и навигационном объединении под управлением единой дирекции, — уточняется в документе.

Например, «Зеленому острову» для «достойного развития» нужно от 3 до 5 лет. Общий вывод звучит так: в сегодняшних условиях "локальное и оперативное" управление каждым парком - оптимальный выход.

Депутатам предстоит принять это сообщение мэрии к сведению. Если они захотят, обсуждение идеи единой дирекции может быть продолжено на пленарном заседании Городского совета.

 

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#Николай Эйхвальд#Горсовет#Парки#Город#Новости
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