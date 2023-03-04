Идея создать единую дирекцию для парков Омска не нашла поддержки

Суть в том, что депутаты направили в городскую администрацию официальный запрос на тему «Не является ли целесообразным объединить управление всеми муниципальными парками, кроме парка Победы, в одном ведомстве?». В распоряжении Города55 оказался официальный ответ за подписью мэра Омска Сергея Шелеста. Если коротко, он отрицательный.