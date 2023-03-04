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«Гениальный» грабитель. Омич попался сразу на двух кражах в собственном доме

4 марта 2023, 11:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске задержали 38-летнего мужчину за кражу смартфона и денег с банковской карты

Ранее судимый омич «не вернул» карточку пьяного инвалида, а после ограбил еще и соседку.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 9 поступило сразу два заявления о хищении имущества на одного подозреваемого. В общей сумме ущерб вышел на 25 тыс. рублей.

О первом случае рассказал 59-летний мужчина с ограниченными возможностями здоровья. Он был в гостях у знакомого, они вместе распивали алкоголь, но тот закончился. Мужчина дал собутыльнику свою банковскую карту и сообщил пин-код. На следующий день после посиделок «гонец» сказал хозяину карты, что вернул ее накануне. За неделю мужчина так и не нашел банковскую карту и решил обратиться в полицию. С карты пропало 15 тыс. рублей. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый снял их в банкомате и пропил.

Еще одно заявление поступило от 60-летней омички. Она обратилась за помощью к этому же 38-летнему мужчине, чтобы тот настроил ей мобильный телефон. Смартфон поставили на зарядку, откуда подозреваемый его забрал и сдал в комиссионный магазин. Деньги он, как и в предыдущем случае, потратил на выпивку.

Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков и кражи. Следователь возбудил два уголовных дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь омичу грозит тюремный срок до 6 лет.

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#Дарья Зыкова#Омск#Кража#Рецидивист#Банковская карта#Смартфон#Задержание#Уголовное дело#Криминал#Город#Общество#Полиция#Новости
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